Nicolas Reis apresentado como reforço do Chaves

Nicolas Reis é o mais recente reforço do Chaves. O extremo, de 21 anos, chega do Santos e foi apresentado esta sexta-feira como a mais recente aquisição do conjunto transmonstano.





Com toda a sua formação feita no clube de São Paulo, Nicolas Reis prepara-se assim para ter a primeira experiência no futebol europeu. Na temporada passada, o jovem dividiu-se entre os sub-19 (um jogo), sub-20 (20 partidas e um golo) e os sub-23 (oito encontros).Para além de Nicolas Reis, o Chaves já apresentou Paulo Vítor, Bura, João Reis, Luís Rocha, Nuno Coelho, Luís Silva, Zé Tiago e Roberto.