Nuno Coelho é reforço do Chaves

Nuno Coelho foi apresentado, esta quinta-feira, como reforço do Chaves. O médio, que também pode atuar como defesa-central, rescindiu com o Belenenses SAD por "questões familiares" que o "obrigam a voltar ao norte" do país e assume-se assim como mais uma opção para Carlos Pinto.





Formado no Sp. Covilhã, Nuno Coelho representou ainda o FC Porto (só jogou na equipa B), UD Leiria, Portimonense, Académica, Beira-Mar, Aris (os dois últimos por empréstimo do Benfica), Arouca e Belenenses SAD. Na temporada 2019/20, o polivalente jogador foi utilizado em 35 partidas.Para além de Nuno Coelho, o Chaves deve ainda apresentar Paulo Vítor durante esta quinta-feira.