Oficial: Bernardo Martins é o segundo reforço do Chaves

O Chaves anunciou a contratação de Bernardo Martins, médio-ofensivo/extremo de 22 anos. De acordo com informação recolhida por Record,o jovem, que começou a temporada no P. Ferreira, tinha tudo acordado com o Leixões, mas acabou por ser emprestado ao conjunto liderado por César Peixoto.





Depois de ter terminado a sua formação no Leixões e de ter sido emprestado ao Pedras Rubras e ao Trofense, Bernardo Martins fez 19 jogos pelos bebés do mar e 12 pelo Benfica B em 2018/19. Na presente temporada, o jogador soma nove encontros ao serviço do P. Ferreira, mas perdeu espaço na equipa desde a chegada de Pepa à Mata Real.Para além de Bernardo Martins, o Chaves já anunciou a contratação de Benny.