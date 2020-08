Paulo Vítor oficializado como reforço do Chaves

Tal como Record avançou esta quinta-feira, Paulo Vítor é reforço do Chaves para a temporada 2020/21. O guarda-redes, de 31 anos, chega ao clube flaviense depois de duas temporadas ao serviço do Rio Ave.





Chegado a Portugal em 2015/16 para representar o Varzim, jogador brasileiro fez mais de 80 jogos ao serviço dos varzinistas ao longo de três temporadas. Nas duas últimas épocas, em Vila do Conde, realizou 11 partidas.Com o ingresso no clube de Paulo Vítor, o Chaves passa a contar com três opções para a baliza. Para além do brasileiro, Carlos Pinto conta ainda com Ricardo Moura e Samu.