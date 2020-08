Plantel quase todo presente no regresso do Chaves aos treinos

Depois de o teste positivo à Covid-19 de Carlos David ter obrigado o Chaves a trabalhar algumas semanas de forma atípica, os treinos do plantel às ordens de Carlos Pinto parecem estar a voltar à normalidade.





Nesse sentido, a sessão de treino de hoje contou com quase todo o plantel, tendo Carlos David voltado aos trabalhos. O único ausente foi mesmo Nuno Coelho, reforço que, devido ao facto de ter terminado a competição mais tarde, ainda está a gozar um período de férias.Esta terça-feira os transmontanos vão voltar ao trabalho, com dois treinos. Um de manhã e outro de tarde, mas sempre garantindo o devido distanciamento e as normas impostas pela DGS.