Depois de nova vitória convicente no domingo, na receção ao Feirense, os clubes à procura de reforçar os seus plantéis neste último dia do mercado de inverno voltaram à carga por vários jogadores do Chaves, entre os quais João Teixeira, Wellington e Alexsandro.Apesar disso, Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Chaves, mantém-se fixado no objetivo de subida do clube e voltou a garantir a, já esta segunda-feira, de que não haverá saídas até ao final do mercado. "Assumo o risco. Sei que estamos a falar de muitas propostas e de dinheiro mas garanto que do plantel principal não vou deixar sair ninguém. O objetivo é atacar a subida", sublinhou.Além dos nomes supracitados, também João Correia e Langa já suscitaram a cobiça de várias equipas.