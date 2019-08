Raphael Guzzo de regresso ao Chaves e Maras de saída

O dia do Chaves tem duas certezas. A da chegada de Raphael Guzzo e o da saída de Nikola Maras. O médio luso-brasileiro, que alinhou no Famalicão na última época, rescindiu há dias com o Reus e chega livre a Chaves, regressando a um clube por quem fez 37 jogos e marcou oito golos em 2014/15, e onde iniciou a formação antes de seguir para as camadas jovens do Benfica. Guzzo será anunciado pelos flavienses esta tarde.





Já Nikola Maras, ainda que tenha alinhado em todos os jogos de pré-temporada, está de saída dos transmontanos. Sintoma disso é o facto do central sérvio não fazer parte da comitiva que viaja esta sexta-feira para a Madeira, onde amanhã defrontará o Nacional, em jogo da Allianz Cup.