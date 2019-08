Ricardo Moura reforça baliza do Chaves após problema oncológico de Ricardo Nunes

O guarda-redes Ricardo Moura, ex-Académica, é reforço do Chaves ocupando o lugar de Ricardo Nunes, futebolista que interrompeu a carreira após a descoberta de um problema oncológico , anunciou esta terça-feira o emblema da 2.ª Liga.O acordo por uma temporada foi divulgado no site oficial do Chaves, que desejou a Ricardo Moura "as maiores felicidades pessoais e profissionais".O futebolista de 30 anos representou na temporada transata a Académica, do segundo escalão, somando 13 jogos na equipa principal. Formado no Leixões, FC Porto e Infesta conta ainda com passagem por clubes como Tondela, Desportivo das Aves ou Sousense.O conjunto de Trás-os-Montes divulgou hoje, em comunicado, a 'pausa' na carreira do guarda-redes Ricardo Nunes, de 37 anos, a quem foi diagnosticado um cancro."O capitão do clube passa por um grave problema de saúde devido à descoberta recente de um problema oncológico", indicou o clube flaviense.Manifestando "total solidariedade" com o atleta, o Chaves realçou ainda que "toda a estrutura da instituição está associada a este momento delicado"."Não temos dúvidas de que irá fazer a defesa mais notável da sua vida. Estamos perante um jogador que é uma referência dentro e fora de campo. Um profissional abnegado e um exemplo para todos. Um líder de balneário. Uma referência ao longo da carreira. Estamos certos de que estamos perante uma pausa", refere ainda o comunicado.O experiente guarda-redes representa pela quarta temporada consecutiva o conjunto de Chaves, agora na II Liga, após três épocas no escalão máximo, tendo realizado um total de 59 partidas.