Ricardo Nunes "otimista" após a operação

Horas depois de ter sido operado no IPO do Porto, Ricardo Nunes, guarda-redes do Chaves, deixou uma mensagem nas redes sociais a dar conta do seu estado de saúde. O experiente jogador foi obrigado a fazer uma pausa na carreira devido a um problema oncológico, mas mostra-se confiante quanto à sua total recuperação.

"Boa noite! Antes de mais gostava de agradecer de coração a todos, todos, mas mesmo todos sem excepção que de várias e diversas maneiras me transmitiram a mim e à minha família muito carinho, força e acima de tudo coragem para enfrentar este problema de saúde!! Vocês foram incríveis e não tenho palavras para descrever tamanha solidariedade!! Hoje, como devem saber, decorreu a minha cirurgia e graças a Deus correu tudo muito bem!! Continuamos a reafirmar que estamos muito optimistas em relação à minha recuperação total!! Beijinhos e abraços a todos e vivam a vida intensamente", referiu Ricardo Nunes na sua conta de Facebook.