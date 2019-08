Ricardo otimista: «Para o meu problema oncológico a taxa de sucesso é muito elevada»

O guarda-redes do Chaves, Ricardo, que está a lutar contra uma doença oncológica, deixou uma mensagem no Facebook de agradecimento a todo o apoio que tem recebido, mostrando-se otimista em vencer a batalha que tem pela frente."Hoje depois da notícia sobre o meu estado de saúde se ter tornado pública quero aqui manifestar o meu agradecimento a todas as manifestações de apoio e solidariedade para comigo e a minha família !! Quero também dizer que para o meu problema oncológico a taxa de sucesso é muito elevada e que estou muito otimista em relação a minha recuperação total !!um bem haja a todos !! Sejam felizes e aproveitem a vida ao máximo!!! Beijinhos e abraços", pode ler-se na página de Facebook do guarda-redes.O Chaves revelou esta terça-feira em comunicado a situação delicada pela qual Ricardo está a passar, manifestando total apoio ao atleta.Também o FC Porto já veio a público deixar uma mensagem ao seu ex-guarda-redes, assim como o Varzim, clube em que iniciou a carreira.