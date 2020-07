Roberto é reforço para o ataque do Chaves

Autor de 13 golos em 24 partidas ao serviço do Estoril em 2019/20, Roberto é reforço do Chaves para a próxima temporada. No comunicado referente à contratação do jogador, o clube flaviense não revelou a duração do contrato.





Aos 31 anos, o avançado apresenta já um vasto currículo. Formado no Bairro de Falcão e no FC Porto, Roberto conta passagens por São Pedro da Cova, Operário Lagoa, Oliveira do Douro, Tirsense, Naval, Arouca, Moreirense, Salernitana e Estoril.Para além de Roberto, o Chaves já assegurou a contratação de Luís Rocha, Bura, Luís Silva e Zé Tiago.