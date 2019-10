Rui Vieira é reforço para a equipa satélite

Rui Vieira vai reforçar a equipa satélite do Chaves, acordo que está prestes a ser oficializado pela SAD transmontana. O guarda-redes estava sem clube depois de ter rescindido com o Arouca na sequência da descida dos arouquenses ao Campeonato de Portugal.





O guarda-redes, formado no Sp. Braga, conta com passagens por Maria da Fonte, Vizela, Sp. Covilhã, Marítimo, Rio Ave e o Arouca, ao serviço de quem realizou 15 jogos na última temporada.O Chaves Satélite é nesta altura o 18º e último classificado da Série A do Campeonato de Portugal, com dois pontos ao cabo de sete jornadas. Rui Vieira vai lutar com Samu pela titularidade na baliza da equipa orientada por Carlos Guerra.