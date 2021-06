Saída de Nélson Lenho confirmada pelo Chaves

Nélson Lenho, até então diretor desportivo do Chaves, está de saída para o Boavista.





No cargo de diretor desportivo dos flavienses desde o início da época de 2019/20, Nelson Lenho já estava a preparar, juntamente com a SAD dos flavienses e o técnico Vítor Campelos a nova época, mass, nesta quarta-feira, a SAD dos flavienses tornou publica a sua saída. "A Administração da SAD informa que Nelson Lenho cessou funções enquanto Diretor Desportivo desta sociedade", lia-se no comunicado.Ao que conseguimos apurar, o destino de Nélson Lenho, vai ser conhecido nos próximos dias. Ao que tudo indica o destino é mesmo o Boavista, que já tinha manifestado interesse nos serviços do ex-jogador. A saída de Ricardo Costa do cargo de diretor desportivo, do Boavista no decorrer da época passada não foi preenchida até este momento, sendo Nélson Lenho o escolhido para ocupar o lugar.