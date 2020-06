Simão vai deixar o Chaves

Simão não vai continuar ao serviço do Chaves na próxima temporada. O lateral-esquerdo deixou uma mensagem de despedida nas suas redes sociais, atribuindo a 'culpa' da sua saída à situação atual provocada pela pandemia do coronavírus.





"A minha ligação ao Chaves chega ao fim. Muito em parte devido à situação excecional que vivemos e que coloca todas as coletividades sobre enorme stress e que não permitiu demonstrar o meu real valor", escreveu o jogador, de 25 anos.Esta temporada, na sua primeira metade, Simão esteve ao serviço do Estoril, onde fez oito jogos pela equipa principal e um pelos sub-23. Em Trás-os-Montes, o canhoto participou em três partidas com as cores flavienses.