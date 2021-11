Vítor Campelos: «Aqueles que jogarem amanhã estão preparados para dar uma boa resposta»

Foco nos três pontos. É com esta mentalidade que os flavienses encaram a receção ao conjunto do Mafra, 5º classificado da Liga Sabseg, na partida a contar para a 12ª jornada. Frente a uma equipa que tem realizado um bom campeonato, Vítor Campelos espera dificuldades, alertando que só um Chaves ao melhor nível poderá triunfar. "Mais um jogo desta segunda liga, competitivo como todos. O Mafra tem uma boa equipa, boas individualidades e, por isso, vai ter de ser um Chaves no seu melhor nível, com o máximo de concentração e compromisso em todas as situações de jogo para poder conquistar os três pontos", referiu.Com as paragens para compromissos da seleção e com o Chaves a não ter participado na Taça de Portugal, visto que já havia sido eliminado pelo Felgueiras na eliminatória anterior, o clube foi fazendo alguns jogos-treino, bem como o aproveitar para recuperar jogadores que se encontravam lesionados. "Trabalhamos e fomos fazendo alguns jogos amigáveis para manter o nível competitivo. Também serviu para recuperar alguns jogadores que apresentavam mazelas. Estou em crer que aqueles que jogarem amanhã estão preparados para dar uma boa resposta e fazer aquilo que temos treinado. Preparamos bem o jogo durante a semana, porque sabemos que vai ser um jogo de exigência máxima e vamos estar preparados para fazer um bom jogo", rematou.O lateral esquerdo brasileiro, que se encontrava lesionado, foi operado esta semana a uma hérnia, algo que foi confirmado por Vítor Campelos na conferência de antevisão ao jogo. O jogador de 35 anos, que se transferiu para o Chaves este Verão, enfrenta assim um período de tempo prolongado para recuperar da lesão.