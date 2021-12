Vítor Campelos: «Só um Chaves no seu melhor pode levar de vencida a Académica»

Apesar de se preparar para enfrentar o último classificado da Liga Sabseg, Vítor Campelos, técnico do Chaves, está consciente de que será necessária a melhor versão dos flavienses para levar a melhor frente a uma Académica em busca da recuperação."Será um jogo muito difícil, independentemente da posição do nosso adversário na tabela classificativa, que teremos de encarar com o máximo de responsabilidade e seriedade, porque só o Chaves no seu melhor, com o máximo de concentração, querer e ambição, poderá levar de vencido este adversário", referiu o treinador, na antevisão à partida deste domingo, depois de reconhecer que não esperava que a Académica se encontrasse atualmente no fundo da tabela: "Quem, no início da época, olhou para o plantel da Académica e as suas individualidades, via que era uma equipa com muito potencial e nunca esperaria que ocupasse nesta altura a posição em que se encontra".Vindo de uma vitória no último fim de semana, Vítor Campelos pretende dar continuidade ao bom momento. "Queremos somar uma boa exibição a uma vitória, respeitando o nosso adversário. Sabemos que a vitória da semana passada só terá real valor se ganharmos este fim de semana. O jogo deste domingo é muito importante para nós e creio que estamos preparados para fazer um bom jogo e ficar com os três pontos", analisou.O Chaves visita a Académica amanhã, pelas 14 horas, em encontro da 14ª jornada da Liga Sabseg.