Vítor Campelos vai manter-se como treinador do Chaves

O anúncio deve ser feito nos próximos dia de forma oficial pela SAD do Chaves, mas ao que Record conseguiu apurar, Vítor Campelos vai continuar no comando técnico dos flavienses para a próxima temporada.





Mesmo antes do último jogo da temporada, onde o Chaves perdeu, ontem, frente ao Arouca, que vai disputar do play-off, a SAD do clube, já tinha feito o convite a Vítor Campelos para a sua continuidade e ontem mesmo, ao que conseguimos apurar, o acordo de cavalheiros ficou celebrado, faltando agora oficializar o contrato de renovação.Aos 46 anos, o técnico, natural de Guimarães, chegou a Chaves para substituir Carlos Pinto, numa altura em que os flavienses ocupavam o 5.º lugar da 2.ª Liga, com 30 pontos, a 9 da Académica e 8 do Estoril, os dois lugares que davam subida direta à Liga.Na altura já poucos acreditavam na remontada dos flavienses, mas o certo é que Vítor Campelos fez renascer a esperança dos adeptos do Chaves, conheceu a derrota apenas por duas vezes e esteve na luta pela promoção e pelo acesso ao play-off, até ao final na prova. O Chaves terminou na sexta posição com 57 pontos.No final do jogo o técnico já deixava antever este desfecho. "Desde que cheguei senti um carinho muito grande das pessoas, apesar de não termos adeptos no estádio, a estrutura apoiou-me desde que cheguei. Sinto-me bem em Chaves."