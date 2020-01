Wellington Carvalho reforça Chaves

Wellington Carvalho é reforço do Chaves para as próximas duas temporadas e meia. O extremo, de 27 anos, já estava nas cogitações dos flavienses há algum tempo e o interesse do emblema transmontano já havia sido noticiado por Record, em primeira mão.





O avançado chega a Trás-os-Montes oriundo do Portimonense, emblema que representou ao longo das últimas duas épocas e meia, nas quais marcou oito golos em 58 encontros.Com uma vasta experiência no futebol português, fruto das passagens também no Penafiel, no Bragança, no Mirandela e no Boavista, Wellington Carvalho gera grande expectativa no seio dos flavienses, que esperam ainda chegar aos lugares de subida.