Sp. Covilhã-Farense: 1-1: Golos de Alvarinho e Gilberto dão empate

O Sporting da Covilhã e o Farense empataram a uma bola na 10.ª jornada da II Liga de futebol, com golos marcados por Alvarinho (19 minutos) e Gilberto (45+4), de grande penalidade.Os serranos tiveram a iniciativa do jogo durante toda a primeira metade, mas foram pouco eficazes, como aconteceu em lances com Bonani e Mica Silva.Só aos 19 minutos o Farense se aproximou pela primeira vez da baliza do Covilhã, mas Jaime Simões anulou a investida de Irobiso. No lance seguinte os 'leões de Faro' chegaram à vantagem. Mayambela antecipou-se a Gilberto, cruzou toda a área, ninguém intercetou a bola e Alvarinho atirou para o fundo das redes.Os serranos continuaram por cima e Adriano, Guilherme Rodrigues, Mica e Bonani tentaram chegar ao empate, mas faltou pontaria ou o remate sair colocado. A igualdade foi reposta através de uma grande penalidade convertida pelo capitão, Gilberto, a castigar derrube na área de Bernardo a Deivison.No segundo tempo o jogo perdeu intensidade e as ocasiões escassearam. Só nos minutos finais as equipas tentaram chegar à vitória, com mais oportunidades desperdiçadas para o Sporting da Covilhã. Henrique Gomes rematou cruzado ao lado do poste (76), Adriano demorou a decidir e depois atirou frouxo em zona frontal (81) e quatro minutos depois foi Jorge Ribeiro a fazer o corte providencial em nova tentativa de Adriano.Antes do apito final, Mica Silva voltou a assustar e na área do Covilhã São Bento fez uma defesa incompleta e foi Rafael Vieira a desviar, no limite, a bola, endossada por Tavinho. Nos descontos Adriano rematou forte na direita, mas Daniel Fernandes conseguiu manter a igualdade.Com a divisão de pontos as duas formações mantêm as posições na tabela classificativa, com o Sporting da Covilhã no penúltimo posto, enquanto os algarvios seguem no sexto lugar.Jogo disputado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.Sp. Covilhã-Farense: 1-1.Ao intervalo:1-1.Marcadores:0-1, Alvarinho, 19 minutos.1-1, Gilberto, 45+4 (grande penalidade).: São Bento, Gilberto, Jaime Simões, Rafael Vieira, Henrique Gomes, Guilherme Rodrigues, Caio Quiroga (Makouta, 28), Mica Silva, Adriano, Bonani (Jahfort, 73), Deivison (Onyeka, 87).Suplentes: Bruno Bolas, Diogo Neto, Makouta, Jahfort, Zarabi, Soares, Onyeka.Treinador: Filó.: Daniel Fernandes, Godinho, Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Markovic, Carlos Moura (Borges, 63), Ryan Gauld, Mayambela (Tavinho, 80), Alvarinho (Fábio Nunes, 52), Irobiso.Suplentes: Hugo Marques, Delmiro, Kadri, Tavinho, Alan, Borges, Fábio Nunes.: Rui Duarte.Marco Cruz (AF Porto).Cartão amarelo a Guilherme Rodrigues (52 e 83), Bernardo (83), Ryan Gauld (86).Assistência: Cerca de 450 pessoas.