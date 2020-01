FC Porto B-Benfica B, em direto

67' - Substituição no FC Porto B. Sai: Tomás Esteves. Entra: Diogo Bessa





66' - Substituição no Benfica B. Sai: David Tavares. Entra: Chrien64' - Cartão amarelo para Justiniano por protestos.63' - Cartão amarelo para Nuno Santos, após uma entrada dura sobre Tomás Esteves.60' - Nuno Santos procura responder de imediato, com um remate de longe, mas desta feita a sair ao lado.59 ' -FC Porto B. Afonso Sousa a fazer o 2-1 para os dragões. Boa saída para o ataque, cruzamento para a área, Svilar a defender para a frente e o avançado dos azuis e brancos volta a colocar a equipa B do FC Porto na frente do marcador.56' - Rafael Brito a tentar de longe para o Benfica B, mas a bola a sair ao lado da baliza de Ricardo Silva.55' - Livre direto batido por Fábio Vieira, mas à figura de Svilar.53' - Fábio Vieira com uma boa oportunidade, a rematar já dentro da área do Benfica B, mas Svilar a fazer uma boa defesa.50' - Pontapé de canto para o FC Porto B, Ferraresi surge solto na área, mas o remate a sair fraco e à figura de Svilar.49' - Cartão amarelo para Pedro Alvaro, após derrubar Afonso Sousa.O FC Porto B chegou cedo à vantagem por Fábio Vieira (6'). O Benfica B foi à procura do empate e conseguiu mesmo aos 33', com um golaço de Nuno Santos.40' - Remate de Nkeng e boa defesa de Svilar para canto. Na sequência do pontapé de canto foi assinalada falta ofensiva.39' - Mais uma aproximação dos dragões à baliza das águias, mas boa interceção de Pedro Alvaro.36' - Boa oportunidade para o FC Porto B, com Tomás Esteves a integrar-se no ataque, mas o remate foi com o pé esquerdo e saiu por cima da baliza de Svilar.33' -Benfica B. Nuno Santos a fazer o empate a um, com um remate fortíssimo de muito longe, sem hipóteses para Ricardo Silva.29' - Nuno Santos tenta de longe e a bola a sair ao lado da baliza do FC Porto B.24' - Remate forte de Gonçalo Ramos e Ricardo Silva a fazer a defesa da tarde, até ao momento.18' - Fábio Vieira a servir Fomakwang, o avançado dos dragões procura desviar para a baliza, mas boa defesa com o pé de Svilar. FC Porto B perto de fazer o segundo.12 ' - Belo remate de Daniel dos Anjos, a bola sofre um desvio num defesa do FC Porto B e vai para fora. Canto para o Benfica B. Na sequência do pontapé de canto, assinalada falta ofensiva.10' - Boa jogada do Benfica, com David Tavares a tentar servir Nuno Santos, mas o guarda-redes Ricardo Silva a sair dos postes e a agarrar.6'FC Porto B. Fábio Vieira coloca os dragões na frente do marcador com um remate bem colocado.Svilar; João Ferreira, Kalaica, Pedro Alvaro e Nuno Tavares; Tiago Dantas, Rafael Brito e David Tavares; Nuno Santos, Gonçalo Ramos e Daniel dos Anjos.Ricardo Silva; Tomás Esteves, Ferraresi, Justiniano e Luís Mata; João Mário, Mor Ndiaye, Rodrigo Valente e Fábio Vieira; Afonso Sousa e Nkeng.Clássico entre equipas B na 17.ª jornada da 2.ª Liga. Siga o encontro em direto.