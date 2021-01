Ença Fati deixa Feirense e reforça Casa Pia

O avançado da Guiné-Bissau Ença Fati é o mais recente reforço do Casa Pia, anunciou este sábado o clube da 2.ª Liga, que garantiu o terceiro 'reforço de inverno' para a equipa orientada por Filipe Martins.

O jogador, de 27 anos, estava ao serviço do Feirense, desde 2019/20, e esta temporada somava três golos, em 15 encontros.

Em sentido inverso, o avançado Platiny rumou aos fogaceiros, numa transferência anunciada na sexta-feira.

Depois do defesa central Matheus Dantas e do avançado Jota, Ença Fati é o terceiro reforço dos 'gansos', sextos classificados da 2.ª Liga, com 25 pontos.

No domingo, o Casa Pia recebe o Leixões, 10.º classificado, com 21, em jogo da 18.ª jornada da 2.ª Liga, que será arbitrado pelo bracarense Carlos Macedo.