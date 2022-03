Treinadores pedem VAR

A Liga Portugal reuniu ontem por vídeoconferência com os treinadores da Liga Sabseg, que reivindicaram de forma unânime a implementação da tecnologia de VAR na competição. No encontro, que durou quatro horas, foi também analisada, de forma detalhada e abrangente, a questão do tempo útil de jogo, capítulo no qual o futebol português é dos menos produtivos a nível europeu.Neste âmbito, os técnicos pretendem a realização de encontros mais regulares e com a participação dos árbitros, de forma a debater o tema e encontrar soluções mais concretas.