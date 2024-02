Belenenses e Tondela empataram este domingo (0-0), em partida da 21.ª jornada da 2.ª Liga, que apresentou um espetáculo pobre, com escassas situações para marcar, e viram prolongadas as respetivas secas de vitórias.

Lisboetas e beirões não conseguiram marcar e, desta forma, aumentaram as suas sequências sem vencer: o Belenenses contabilizou o oitavo encontro consecutivo, mantendo-se no 18.º e último lugar, com 15 pontos somados, ao passo que o Tondela também viu crescer para quatro jogos seguidos a sua série sem obter qualquer vitória, ocupando um tranquilo sexto posto, com 31.

A primeira parte do encontro no Restelo não indiciou um desfecho diferente, tendo contado com pouas situações de perigo de parte a parte, apresentando um futebol pobre e muito pouco vistoso, do qual há apenas registo de duas situações claras de finalização, ambas para o Belenenses e pelo mesmo jogador, o defesa-lateral Tiago Manso, aos 27 e 43 minutos. Nesta última situação, obrigou o guarda-redes visitante, Ricardo Silva, a uma boa defesa.

Só já pouco mais de metade do segundo tempo o Tondela criou um momento ofensivo de realce, mais concretamente aos 68 minutos e através de uma bola parada batida por João Costinha, com a bola a sair com efeito e a descrever uma trajetória complicada para o guarda-redes David Grilo, que ainda assim conseguiu opor-se e afastar para canto.

As duas equipas ainda tentaram, no período final, alcançar o golo, que, atendendo à escassez de remates que se havia verificado até então, valeria a conquista dos três pontos em disputa, porém sem sucesso.

Aos 81 minutos, Moha Keita atirou por cima, quando se encontrava em excelente situação pelo lado do Belenenses, e, aos 87, pelo lado tondelense, foi Lucas Farias quem esteve perto de celebrar, mas viu a sua tentativa negada pelo guarda-redes David Grilo com algumas dificuldades, confirmando que o marcador permaneceria em branco.





Jogo no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Belenenses-Tondela, 0-0.

Equipas:

- Belenenses: David Grilo, Tiago Manso, Fabão, Tiago Ilori (Rui Correia, 78'), Chima Akas, Xavi Fernandes, Chapi Romano (Danny, 60'), Mica Silva, Miguel Tavares (Moha Keita, 60'), Midana Sambu (Rúben Pina, 72') e Ricardo Matos (Maxuel Cássio, 60').

(Suplentes: Guilherme Oliveira, Tiago, Chaby, Danny, Duarte Valente, Rúben Pina, Rui Correia, Moha Keita e Maxuel Cássio).

Treinador: Vasco Faísca.

- Tondela: Ricardo Silva, Tiago Almeida, Ricardo Alves, Abdoulaye Ba (Lucas Mezenga, 45'+1), Lucas Barros (Luís Rocha, 82'), Ceitil, Hélder Tavares (João Costinha, 46'), António Xavier (Udeh Clinton, 82'), Lucas Farias, Rui Gomes (Daniel dos Anjos, 68') e Roberto.

(Suplentes: Léo Navacchio, Daniel dos Anjos, João Costinha, Luís Rocha, Bruno Cuba, Pedro Maranhão, Clinton Arinze, Lucas Mezenga e Cícero Alves).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Chapi Romano (18'), Tiago Manso (55') e Lucas Barros (76').

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.