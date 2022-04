Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Chaves-Sp. Covilhã, 1-0: o sonho está vivo Foi antes do intervalo e com golo solitário de Guima que o Chaves ficou em zona de subida





• Foto: José Ponteira / Record