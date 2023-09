Ac. Viseu anuncia contratação de avançado norte-americano

A poucas horas do fecho do mercado, o Ac. Viseu anunciou mais um reforço. Trata-se de Eduvie Ikoba, avançado norte-americano, de 25 anos, que pertencia aos quadros do Zalaegerszeg, da Hungria.O acordo entre os beirões e o jogador é válido para as próximas três temporadas, ou seja, até junho de 2026.Deste modo, Ikoba vai representar o quinto clube na carreira, depois das passagens pelo Dartmouth College, pelo FC Dallas, pelo Trencin e pelo Zalaegerszeg.