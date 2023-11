Ac. Viseu-Benfica B, 1-0: golo de André Clóvis vale triunfo

O Académico de Viseu regressou hoje aos triunfos na II Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Benfica B, por 1-0, em jogo da 10.ª jornada que marcou a estreia de Jorge Simão no comando da equipa beirã.

André Clóvis, aos seis minutos, rematou de fora da área, com a bola a desviar em Bajrami, enganando Leo Kokubo. Foi o primeiro golo da época no campeonato do ponta de lança brasileiro, melhor marcador das competições profissionais na época passada, mas que esta época só havia marcado para a Taça de Portugal.

Os beirões, que não venciam para o campeonato desde 26 de agosto, na altura com um triunfo em casa por 2-0 frente ao Feirense, ficaram perto do segundo golo aos 20 minutos, com Famana Quizera a rematar, e só um corte providencial de Gustavo Marques a evitar que a bola entrasse na baliza defendida por Leo Kokubo.

Apesar de ter mais bola, a equipa comandada por Nélson Veríssimo raramente conseguiu chegar com perigo até à baliza defendida por Domen Grill.

No segundo tempo, houve uma reação do Benfica B, perante uma atitude mais defensiva dos viseenses, interessados em manter até final uma vantagem que era preciosa.

Por duas vezes os comandados de Nélson Veríssimo estiveram perto de marcar, primeiro por Nuno Félix, aos 80 minutos, a aparecer solto ao segundo poste, mas a rematar contra a malha lateral, e depois por Diogo Spencer, aos 82 minutos, a atirar para uma boa defesa de Grill.

Após a 10.ª jornada, o Académico de Viseu trocou de posição na tabela com o seu adversário de hoje, agora no 13.º lugar com os mesmos 11 pontos, do Benfica B.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu -- Benfica B, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, André Clóvis, 06 minutos.

Equipas:

-- Académico de Viseu: Gril, Bandarra (João Pinto, 89), Nduwarugira, André Almeida, Milioransa, Soriano Mané, Samba Koné (Tomás Siva, 89), Famana Quizera, Daniel Labila (Ott, 65), Yuri Araújo e André Clóvis (Steven Petkov, 89).

(Suplentes: Mbyae, João Pinto, Arthur Chaves, Messeguem, Ott, Rodrigo Pereira, Steven Petkov, Tomás Silva e Henrique Gomes).

Treinador: Jorge Simão.

- Benfica B: Leo Kokubo, João Tomé (Diogo Spencer, 78), Gustavo Marques, Bajrami, Rafael Rodrigues, Jevsenak (Diogo Prioste, 78), Gerson Sousa (Hugo Félix, 64), Nuno Félix, Pedro Santos, João Rego (Rafael Luís, 77) e Cauê (Benchimol, 64).

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, António Muanza, Lacroix, Francisco Domingues, Hugo Félix, Diogo Spencer, Rafael Luís, Diogo Prioste e Gilson Benchimol).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Milioransa (15), Jensenak (65), Leo Kokubo (90+1).

Assistência: 685 espetadores.