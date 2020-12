Ac. Viseu-Chaves, 2-1: reviravolta beirã chegou nos minutos finais

O Ac. Viseu venceu este sábado o Chaves (2-1), em jogo da 12.ª jornada da 2.ª Liga, com dois golos marcados nos minutos finais.

Roberto adiantou o Chaves ainda na primeira arte, aos 43 minutos, mas, sobre o fim, no espaço de três minutos, os beirões deram a volta ao resultado, com golos de Mathaus (85) e Carter (88), de grande penalidade.

Foi uma primeira parte com mais bola por parte dos comandados de Carlos Pinto, mas sem criarem grandes problemas aos viseenses e a marcarem na primeira vez que chegaram com perigo à área do Académico, com Roberto a finalizar, com classe, um cruzamento de Toro na direita.

Até ao golo, que aconteceu já na fase final da primeira parte, as melhores oportunidades tinham pertencido à equipa beirã, que logo aos seis minutos esteve perto do golo, com Bura a cortar um remate de João Vasco, em plena área, e que levava a direção da baliza de Paulo Vítor.

Aos 20 minuto, Ayongo voltou a testar atenção do guarda-redes do haves, que respondeu de forma atenta ao remate forte do avançado ganês.

No segundo tempo, o Ac. iseu esteve perto do empate, aos 54 minutos, com Ayongo a não conseguir aproveitar uma saída em falso de Paulo Vítor, na sequência de um livre, e a rematar contra um defesa dos flavienses.

Em desvantagem no marcador, o técnico Pedro Duarte lançou no jogo Carter e André Carvalhas, e os viseenses aumentaram a pressão sobre a defesa flaviense, mas sem criarem claras oportunidades de golo.

Aos 85 minutos, Mathaus, na sequência de um canto, rematou rasteiro junto ao poste e restabeleceu a igualdade.

Moralizados pelo golo, os viseenses continuaram a carregar sobre a área contrária e viriam a chegar ao segundo golo, três minutos depois, com Carter a marcar de penálti, a castigar uma falta na área de Rafael Viegas sobre João Vasco.

Com o triunfo, os viseenses somam agora 11 pontos e deixaram, à condição, a zona de descida, enquanto o Chaves mantém os 18 pontos com que chegou a esta 12.ª jornada, e pode ficar mais longe dos lugares da frente.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu.

Ac. Viseu - Chaves, 2-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Roberto, 43 minutos.

1-1, Mathaus, 85.

2-1, Carter, 88 (penálti).

Equipas:

- Ac.Viseu: Ricardo Fernandes, Joel (Carter, 59), João Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Zimbabwe, Diogo Santos (André Carvalhas, 71), Paná (Puch, 80), Tiago Mesquita, João Vasco e Paul Ayongo.

Suplentes: Janota, Fábio Santos, Puch, Carter, André Carvalhas, Yang Sena, Romy, Bondoso e Filipe.

Treinador: Pedro Duarte.

Chaves: Paulo Vítor, Rafael Viegas, Rocha, Bura, João Reis, Jonathan Toro (Luís Silva, 69), Nuno Coelho, Zé Tiago, Wellington, Batxi (João Correia, 58) e Roberto.

Suplentes: Samu, Benny, Rapahel Guzzo, João Teixeira, Luís Silva, Kevin Pina, José Gomes, Nocilas e João Correia.

Treinador: Carlos Pinto.

Árbitro: Flávio Lima (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Santos (19), João Vasco (28), Roberto (60), Rafael Viegas (88) e Zé Tiago (90+2).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.