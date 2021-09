Ac. Viseu-Farense, 2-2: Vitor Bruno salva beirões com golo nos descontos

O Académico de Viseu e o Farense empataram esta segunda-feira a dois golos, em Aveiro, no encerramento da quinta jornada da Liga SABSEG, com Vítor Bruno a bisar para os viriatos. Em Aveiro, a casa emprestada da formação viseense, Cláudio Falcão, aos 18 minutos, e Pedro Henriques, aos 85', marcaram os tentos dos algarvios, enquanto Vítor Bruno apontou os dois golos do Ac. Viseu, aos 52' e 90'.

A equipa da casa entrou melhor, mas foi o Farense que chegou à vantagem, aos 18 minutos, através de uma jogada do lado direito, com Mayambela a cruzar rasteiro junto à linha de fundo. Mbaye, em esforço, ainda toca na bola, mas esta sobrou para Cláudio Falcão, que, na pequena área, só teve de encostar para o fundo da baliza. Após o golo, a equipa algarvia conseguiu gerir o jogo e levou a vantagem para o balneário.

Na segunda parte, a equipa da casa entrou mais acutilante em aos 52 minutos, Vitor Bruno empatou a partida, com um grande golo. Após cruzamento da direita, Mancha primeiro e depois Fabrício conseguiram afastar o perigo, mas a bola foi parar ao defesa esquerdo, que, à entrada da área e sem deixar cair a bola no chão, rematou forte sem qualquer hipótese para Defendi.

Aos 86 minutos, Elves Baldé cruzou para a pequena área e o recém-entrado Pedro Henrique, em zona de finalização, colocou novamente o Farense em vantagem. Quando o jogo caminhava para o fim, Vitor Bruno bisou e evitou aquela que seria a primeira vitória do Farense, na estreia de Fernando Pires no comando da equipa algarvia.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.

Ac. Viseu -- Farense, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Cláudio Falcão, 18 minutos.

1-1, Vitor Bruno, 52.

1-2, Pedro Henrique, 86.

2-2, Vitor Bruno, 90.

Equipas:

- Académico de Viseu: Mouhamed Mbaye, Vitor Bruno, Pedro Monteiro, Nuno Tomás, Mesquita (André Carvalhas, 88), Daniel Nussbaumer, Pana (André Claro, 89), Renteria (Ericson, 82), Luisinho, Paul Ayongo (Famana Quizera, 76) e João Vasco.

(Suplentes: Gril, Tiago Correia, Famana Quizera, André Carvalhas, Çakar, Fernando Ferreira, André Claro, Ericson e Igor Milioransa).

Treinador: José Gomes da Silva.

- Farense: Defendi, Abner, Robson, Mancha, Alex Pinto, Fabrício Isidoro, Cláudio Falcão (Bruno Paz, 78), Amine, Elves Baldé (Bura, 88), Cristian e Mayambela (Pedro Henrique, 69).

(Suplentes: Ricardo Velho, Vasco Lopes, Bura, Henrique, Bruno Paz, Lucca, Seruca, Mica e Pedro Henrique).

Treinador: Fernando Pires.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Renteria (13), Elves Baldé (44), Paul Ayongo (63), Mancha (66), Mesquita (75) e Pana (85).

Assistência: Cerca de 200 espetadores