Ac. Viseu-Feirense, 0-1: Ramires decidiu com golo nos descontos

O Feirense venceu este sábado no reduto do Académico de Viseu por 1-0, com um golo de Ramires já em período de descontos, aos 90'+3, em encontro da 20.ª jornada da 2ª Liga.

Um jogo com mais posse de bola para o Feirense, mas com o Académico de Viseu a criar a melhores oportunidades de golo, valendo uma tarde inspirada de Caio Seco para manter o nulo até aos 90'+3, altura em que Ramires, na sequência de um canto, cabeceou para o golo da vitória.

O primeiro lance de algum perigo surgiu apenas aos 16 minutos, com Luisinho a cruzar na direita e Latyr e cabecear em boa posição, mas a bola a sair ao lado da baliza de Caio Seco.

A resposta do Feirense aconteceu apenas aos 36 minutos, com Ícaro silva, na sequência de um canto, a ganhar de cabeça a Zimbabwe e a bola a sair muito perto do poste direito da baliza de Janota.

Aos 41 minutos, Luisinho ganhou em velocidade na direita, e, à entrada da área, rematou forte para um defesa difícil do guarda-redes do Feirense.

No segundo tempo, continuou a ser o Académico de Viseu a criar as melhores oportunidades para marcar, com Latyr, de cabeça, aos 52 minutos, e Jean Patric, aos 53 e 88, a obrigarem Caio Seco a defesas difíceis.

Mas, seria o Feirense a marcar, aos 90'+3, após um canto, com Ramires, ao segundo poste, a cabecear e a fazer o golo da vitória dos fogaceiros, que passaram a somar 30 pontos, a 10 do líder, o Nacional, enquanto o Académico manteve-se com 27.

Jogo disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Ac. Viseu - Feirense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Ramires, 90+3 minutos.

Equipas:

- Ac. Viseu: Ricardo Janota, Rui Silva, Filipe, Mathaus, Lucas, Diogo Santos, Zimbabwe, Latyr (Bruninho, 71), Luisinho (João Mário, 60), Jean Patrick e Carter (Nathan Junior, 79).

Suplentes: Ricardo Fernandes, João Mário, Bruninho, Fernando Ferreira, Bruno Loureiro, Steven Pereira, Nathan Junior.

Treinador: Rui Borges.

- Feirense: Caio Seco, Mesquita, Ícaro Silva, Guilherme Ramos, Ruca, Edson Farias (Fati, 78), Fábio Espinho (Vítor Silva, 66), Ramires, Christian, Feliz e Pedro Henrique (Abel Camará, 60).

Suplentes: Benjamin, Fati, Vítor Silva, João Amorim, Ricardo, Zé Ricardo e Abel Camará.

Treinador: Filó.

Árbitro: João Bento (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jean Patric (58), Fábio Espinho (62), Ramires (70), Bruninho (82) e Ícaro Siva (90+1).

Assistência: Cerca de 600 espetadores.