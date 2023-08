Ac. Viseu-Feirense, 2-0: primeiro triunfo dos beirões à terceira jornada

O Académico de Viseu venceu este sábadp o Feirense, por 2-0, em Viseu, em jogo da terceira jornada da 2.ª Liga, o primeiro triunfo dos beirões esta temporada, depois de dois empates.

Ott, aos 37 minutos, e Famana Quizera, aos 62, fizeram o resultado, numa partida em que o domínio foi mais repartido na primeira parte, mas na qual o Académico de Viseu foi melhor no segundo tempo.

O primeiro golo surgiu na sequência de um trabalho individual do extremo francês, que finalizou com um remate, forte e cruzado, fora do alcance de Pedro Mateus.

Já nos instantes finais da primeira parte, o Feirense esteve perto do empate, com Oche, só com Gril pela frente, a não conseguir bater o guarda-redes esloveno, que, com uma grande defesa, manteve a sua baliza em branco.

No segundo tempo, Famana Quizera fez o 2-0, aos 62 minutos, com um remate enrolado, que acabou por trair Pedro Mateus, num lance que foi a resposta à melhor oportunidade do Feirense na segunda parte, com Oche a passar por Milioransa e João Pinto, mas a rematar por cim da baliza de Gril.

Famana Quizera ficou perto do 'bis', aos 64 minutos, com um remate à barra da baliza do Feirense.

Até final, o Académico de Viseu soube gerir, sem grandes sobressaltos, a vantagem no marcador e somou os três pontos da vitória, num total de cinco que tem agora, após três jornadas.

Já o Feirense, mantém os três pontos com que chegou hoje a Viseu

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu-Feirense, 2-0.



Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Ott, 37.

2-0, Famana Quizera, 62

Equipas:

-- Académico de Viseu: Gril, Bandarra, João Pinto, André Almeida, Milioransa, Nduwarugira, Messeguem (Welch, 61), Famana Quizera (Marquinho, 65), Ott (Daniel Labila, 76), Yuri Araújo (Henrique Gomes, 78) e André Clóvis (Rodrigo Pereira, 76).

(Suplentes: Mbyae, Arthur Chaves, Sori Mané, Henrique Gomes, Tomás Silva, Rodrigo Pereira, Daniel Labila, Welch e Marquinho).

Treinador: Vítor Martins.

- Feirense: Pedro Mateus, Sérgio Conceição, Cláudio Silva, Filipe, Brás (Lucas Santos, 72), Henrique Jocú (Paredes, 55), Rúben Alves (Ndione, 66), Jorge Pereira, Castro (Malan Camará, 66), Dudu e Oche (Pics, 73).

(Suplentes: João Costa, Manzoli, Tony, Ronaldo Camará, Paredes, Ndione, Lucas Santos, Picas e Malam Camará).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Alves (43), Famana Quizera (58), André Clóvis (72), Picas (76) e Welch (83).

Assistência: 1.978 espetadores.