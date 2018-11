Ac. Viseu-Mafra, 1-0: Viseenses regressam aos triunfos

Um golo solitário de Fernando Ferreira deu este sábado a vitória ao Académico de Viseu frente ao Mafra, na nona jornada da 2.ª Liga, no regresso dos viseenses aos triunfos no Fontelo, onde não ganhavam desde 26 de agosto.Após uns primeiros 15 minutos monótonos, o conjunto viseense colocou-se em vantagem aos 17, num lance de insistência de Gasilin, com a bola a chegar ao corredor direito, onde Tiago Almeida cruzou ao segundo poste para Fernando Ferreira aparecer a cabecear.Godinho ainda defendeu, mas o árbitro auxiliar deu indicação de que a bola tinha passado a linha de golo, com Marco Cruz a validar o tento, apesar dos protestos do guarda-redes e capitão de equipa do Mafra.Aos 27 minutos, Nsor teve uma boa iniciativa na área, rematou cruzado, mas Gasilin não conseguiu a emenda, só com Godinho pela frente.A resposta do Mafra aconteceu aos 30 minutos, com um lance de insistência de Harramiz pela esquerda, entrando na área e cruzando atrasado, com Zé Tiago a rematar e a bola a passar perto do poste da baliza de Jonas.No segundo tempo, em vantagem, o Académico de Viseu deu a iniciativa de jogo ao Mafra e, em contra-ataque, procurava dilatar o marcador.O Mafra, só por uma vez, por Zé Tiago, num remate à entrada da área, aos 64 minutos, obrigou Jonas a uma defesa difícil.A melhor oportunidade do Académico de Viseu na segunda parte foi já na compensação com João Mário, aos 90+4, a obrigar Godinho a uma grande defesa.Com o triunfo, o segundo consecutivo, o Académico de Viseu ascendeu, provisoriamente, ao sétimo lugar, com 14 pontos, menos um do que o Mafra que é quarto classificado, com 15.Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.1-0.1-0, Fernando Ferreira, 17 minutos.Jonas, Tiago Almeida (Tomé, 52), André Baumer, Fábio Santos, Kevin Medina, Lucas, Fernando Ferreira (Rui Miguel, 85), Latyr Fall, Paná, Gasilin (João Mário, 62) e Nsor.(Suplentes: Cléber, Tomé, Pica, João Mário, Rui Miguel,Barry e Luisinho).Manuel Cajuda.Godinho, Rúben Freitas, Juary, Guilherme Magro, Guilherme Ferreira (Ruca, 61), Zé Tiago, Rui Pereira, Cuca, Bruno Lopes, Vinicius Tanque (Flávio Silva, 70) e Harramiz (Alisson, 75).(Suplentes: Ricardo Janota, Ministro, Flávio, Mauro Antunes, Ruca, Allison e Ventosa).Filipe MartinsMarco Cruz (AF Porto).cartão amarelo para Godinho (17), Cuca (41), Baumer (79), João Mário (84), Paná (90+2) e Guilherme Ferreira (90+5).Cerca de 600 espetadores.