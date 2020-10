Ac. Viseu-Leixões, 1-1: (Ainda) Sem sinal de vitória

O Académico de Viseu e o Leixões empataram este domingo 1-1, em jogo da quinta jornada da 2.ª Liga, e continuam sem vencer no campeonato, mantendo-se nos últimos lugares.

Num jogo equilibrado, foi em lances individuais que as equipas chegaram aos golos, primeiro com Nené, aos 54 minutos, a ultrapassar vários jogadores viseenses para finalizar com um remate cruzado a bater Ricardo Janota.

Respondeu Fernando Ferreira, aos 67 minutos, a restabelecer a igualdade com um golo de livre direto.

Na primeira parte, o Leixões teve mais posse de bola, mas foi o Académico de Viseu quem teve as melhores oportunidades de marcar. Primeiro logo aos três minutos, com Yuri Araújo a cruzar na esquerda e Zimbabwe, sem marcação ao segundo poste, a rematar forte, mas ao lado da baliza de Beto.

Aos 32 minutos, a melhor oportunidade nos primeiros 45 minutos, com Mathaus a cabecear na sequência de um canto e a fazer a bola bater na barra. Na resposta, Wendel rematou forte e obrigou Janota a uma defesa difícil.

Aos 42 minutos, Nené apareceu em boa posição na área do Académico de Viseu a responder a um cruzamento de Wendel, mas o remate saiu ao lado da baliza dos viseenses.

No segundo tempo, o jogo manteve-se equilibrado, mas sem oportunidades, até que Nené marcou num lance individual, com os beirões a responderam com golo de livre direto.

As duas equipas repartirem depois a posse de bola, mas sem conseguirem criar claras oportunidades de golo, com o empate a manter-se até final.

Após esta 5.ª jornada na II Liga, Leixões e Académico de Viseu continuam no fundo da tabela, ambos em zona de descida, com a formação de Matosinhos com três pontos e os viseenses com apenas dois, embora os beirões tenham uma partida em atraso, frente à Académica de Coimbra, agendada para dia 08 de outubro pelas 15:00.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu.

Académico de Viseu - Leixões, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Nené, 54 minutos.

1-1, Fernando Ferreira, 67.

Equipas:

- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Tiago Mesquita, João Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Fernando Ferreira (Bruno Loureiro, 88), Diogo Santos (André Carvalhas, 61), Zimbabwe, Luisinho (Joel, 88), Yuri Araújo e João Vasco (Carter, 77).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Fábio Santos, Carter, André Carvalhas, Bruninho, Romy, Joel, Bruno Loureiro e Filipe).

Treinador: Sérgio Boris.

- Leixões: Beto, Diogo Gomes, Brendon, João Pedro, Rafael Furlan, Jefferson (Edu Machado, 61), Joca, Sapara, Paulo Machado (Jota, 68), Nené e Wendel (Jota Silva, 75).

(Suplentes: Tiago Silva, Tiago André, Jota, Rui Pedro, Jota Silva, Pedro Pinto, Edu Machado, Bruno Monteiro e Pana).

Treinador: Tiago Fernandes.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Gomes (22), Jefferson (27), Mathaus (52).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.