Ac. Viseu-Leixões, 1-2: Expulsão de Gril abriu caminho ao triunfo leixonense

O Leixões venceu esta sexta-feira o Académico de Viseu por 2-1, em jogo da 23ª jornada da Liga Sabseg, disputado no Estádio Municipal de Aveiro, regressando aos triunfos na competição.



Charles inaugurou o marcador para o Leixões aos 34 minutos, sendo a vantagem aumentada por Fabinho, de penálti (43), com o Académico de Viseu a reduzir a diferença no marcador por Daniel Nussbaumer, aos 47 minutos.

Depois de um início acutilante do Leixões, foi o Académico de Viseu quem criou o primeiro lance de perigo, com o guarda-redes Stefanovic a evitar o golo de Daniel Nussbaumer com uma defesa por instinto, aos 20 minutos.

O Académico de Viseu ficou acabou por ficar reduzido a dez unidades aos 29 minutos, quando o guarda-redes Gril foi expulso por falta sobre Charles fora da área. Na sequência do livre, o avançado nigeriano colocou o Leixões em vantagem com um cabeceamento ao segundo poste (34).

A equipa de José Mota aumentou a vantagem aos 43 minutos por Fabinho, na transformação de uma grande penalidade que castigou mão na bola de Ricardo Machado.

O Académico de Viseu respondeu ao reduzir a diferença no marcador aos 47 minutos, quando Daniel Nussbaumer, de cabeça, desviou um cruzamento na sequência de um canto.

O Leixões apostou no contra-ataque para surpreender o Académico de Viseu, mas foi num lance de bola parada que criou perigo, quando Fabinho rematou forte e colocado, para uma boa defesa de Rafa junto ao poste, aos 60 minutos.

Aos 69 minutos, Kiki teve uma boa oportunidade para ampliar a vantagem, num remate já dentro da área que parou nas mãos de Rafa.

Já em período de compensação, o Leixões também ficou reduzido a dez unidades, após expulsão de Calasan (90+3), por acumulação de cartões amarelos.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro

Académico de Viseu-Leixões: 1-2

Ao intervalo: 0-2

Marcadores:

0-1, Charles, 34 minutos.

0-2, Fabinho, 45 (grande penalidade).

1-2, Daniel Nussbaumer, 47.

Equipas:

- Académico de Viseu: Gril, Vítor Bruno (Musa Yahaya, 79), Ricardo Machado, Pedro Monteiro, Igor, Ericson (Paul Ayongo, 66), Renteria (Fernando Ferreira, 67), Pana, Yuri Araújo (Rafa, 33), João Vasco (Filipe Cardoso, 67) e Daniel Nussbaumer.

(Suplentes: Rafa, Famana Quizera, Musa Yahaya, Fernando Ferreira, André Claro, Filipe Cardoso, Romy Silva, Sena e Paul Ayongo)

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Leixões: Stefanovic, Pastor, Léo Bolgado, Nduwarugira, Calasan, Seck, Ben Hassan (Zag, 80), Fabinho, Kiki (Thalis, 75), Oliveira (Erivaldo, 74) e Charles (Ribeiro, 88).

(Suplentes: Beunardeau, Wendel, Erivaldo, Ribeiro, Zag, Gustavo França, João Amorim, Morim e Thalis)

Treinador: José Mota

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Renteria (41), Ricardo Machado (44), Pana, 57, João Vasco (62), Calasan (70 e 90+3) e Ben Hassan (72). Cartão vermelho direto para Gril (29) e por acumulação para Calasan (90+3).

Assistência: cerca de 300 espetadores.