Ac. Viseu-Oliveirense, 2-2: Viseenses reduzidos a dez chegam ao empate ao cair do pano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ac. Viseu e Oliveirense empataram este domingo 2-2, no Estádio do Fontelo, em Viseu, em jogo da 22.ª jornada da 2.ª Liga, com os anfitriões a dilatarem para 10 a série de jogos sem perder.

Os golos só ocorreram na segunda parte, primeiro com Kelechi, aos 51 minutos, empatou André Clóvis, aos 52, Shurrle, com um grande golo aos 66, deu nova vantagem aos forasteiros, mas André Clóvis bisou aos 90 e selou o empate.

A primeira parte ficou marcada por alguma monotonia, só quebrada em três lances.

Miguel Bandarra, aos 21 minutos, tentou colocar o Académico de Viseu em vantagem, na cobrança de um livre direto, obrigando Arthur a uma boa defesa.

Respondeu a Oliveirense com Nuno Namora, aos 33, a desferir um remate fortíssimo que levou a bola a sair muito perto do poste esquerdo da baliza de Gril.

O guarda-redes esloveno dos viseenses foi depois testado, aos 41 minutos, ao responder a um disparo de Sangaré de fora da área.

O segundo tempo começou praticamente com a expulsão de André Almeida, aos 47 minutos, quando o jogador do Académico foi punido com cartão vermelho direto depois de uma entrada mais impetuosa sobre Sangaré.

Na sequência do livre, aos 51 minutos, Kelechi aproveitou um ressalto na área para bater Gril.

Não durou a festa da Oliveirense já que, na resposta, aos 52 minutos, André Clóvis apareceu na área para fazer o empate, logo após a reposição da bola a meio-campo.

Os golos animaram o jogo, com alguns lances junto das balizas, e aos 60 minutos Anthony Carter obrigou Gril a mais uma boa intervenção.

Aos 64, na sequência de um canto, a bola sobrou para Shurrle, que, de fora da área, enviou um míssil ao ângulo esquerdo da baliza defendida por Gril, que foi impotente para parar a bola.

Mesmo com menos um, os viseenses anda conseguiram o empate, com o bis de André Clóvis, aos 90, a finalizar um lance de insistência na área adversária.

Após a 22.ª jornada, o Académico de Viseu soma 31 pontos, ocupando o sétimo lugar, com um jogo em atraso, enquanto a Oliveirense mantém a 14.ª posição com 23 pontos, e poderá ser ultrapassada pelo Feirense e pelo Leixões.



Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Ac. Viseu - Oliveirense, 2-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Kelechi, 51 minutos.

1-1, André Clóvis, 52.

1-2, Schurrle, 66.

2-2, André Clóvis, 90.

Equipas:



Ac. Viseu: Gril, Miguel Bandarra (Martim Ferreira, 80), André Almeida, Nduwarugira, Milioransa, Sori Mané (Samba Koné, 71), Messeguem (Steven Petkov, 71), Marquinho, Famana Quizera (Arthur Chaves, 49), Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Mbyae, Arthur Chaves, Samba Koné, Simonsen, Tomás Silva, Henrique Gomes, Martim Ferreira, Rodrigo Pereira, Steven Petkov).

Treinador: Jorge Simão.

Oliveirense: Arthur, Guilherme, Lomboto, Nuno Namora, Gonçalo Negrão, Kelechi, Shcurrle, Jaiminho (João Queiróz, 64), Sangaré, Michel Lima (Klebinho, 83) e Anthony Carter).

(Suplentes: Macedo, Iago, João Queiróz, Kazu, Vasco Gadelho, Zé Pedro, Zé Leite, Lamine e Klebinho).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Michel Lima (30) e Anthony Carter (57). Cartão vermelho direto para André Almeida (47).

Assistência: 1.239 espectadores.