Ac. Viseu-U. Leiria, 1-0: Messeguem deu a vitória aos viseenses

O Académico de Viseu venceu este sábado a União de Leiria por 1-0, em jogo da 16.ª jornada da Liga Sabseg, disputado no Estádio do Fontelo, com um grande golo de Messeguem, aos 81 minutos.

Os viseenses somaram, assim, pela primeira vez dois triunfos consecutivos, depois da vitória na ronda passada em Matosinhos, onde bateram o Leixões por 2-1, confirmando o melhor momento da época, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.

Uma primeira parte fria como a noite em Viseu, entre duas equipas que tiveram grandes dificuldades em chegar com perigo até à baliza adversária.

A primeira ameaça foi dos beirões, com Ott, aos seis minutos, a ganhar espaço na esquerda e a rematar forte e cruzado, mas Kieszek evitou o golo.

A União de Leiria respondeu aos 26 minutos, com Lucho a cruzar na esquerda e Leandro a aparecer em boa posição na área, mas a cabecear ao lado da baliza de Gril.

O jogo não foi muito diferente no segundo tempo, com as defesas a prevalecerem sobre os ataques, mas, aos 81 minutos, Messeguem, com um remate forte e colocado, não deu hipóteses a Kieszek, e garantiu os três pontos para a formação comandada por Jorge Simão.

Aos 86 minutos, André Clóvis, em boa posição, depois de ganhar sobre Bura, desperdiçou o 2-0, rematando forte, mas por cima da baliza.

Após a 16.ª jornada, o Académico de Viseu soma 22 pontos, e subiu ao nono lugar, ultrapassando na classificação a União de Leiria, que, com 20 pontos, e mais um jogo, ocupa a 10.ª posição na Liga Sabseg.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu

Académico de Viseu - União de Leiria, 1-0

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

1-0, Messeguem, 81 minutos

Equipas:

- Académico de Viseu: Gril, João Pinto (Bandarra, 89'), André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Samba Koné, Marquinho (Nduwarugira, 90'+1), Messeguem (Tomás Silva, 90'+6), Labila (Yuri Araújo, 46'), Ott e André Clóvis (Steben Petkov, 88').

(Suplentes: Mbyae, Yuri Araújo, Rodrigo Pereira, Steven Petkov, Simonsen, Nduwarygira, Bandarra, Tomás Silva e Henrique Gomes).

Treinador: Jorge Simão.

- União de Leiria: Kieszek, Valdir Jr., Marco Baixinho, Lystsov (Bura, 51'), Vasco Oliveira, Diogo Amado, Leandro Silva (Jordan, 73'), Empis (Kaká 73'), Arsénio (Jair Matheus, 60'), Leandro e Lucho.

(Suplentes: Fábio Ferreira, Bura, Jordan, Jair Matheus, Kaká, Afonso Valente, Ouattara, Sérgio e Joseph).

Treinador: Vasco Botelho da Costa.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Amado (34'), Lucho (41'), Vasco Oliveira (49'), Marquinho (58'), Samba Koné (70'), André Almeida (79'), João Pinto (80') e Kaká (90'+6)

Assistência: 1.268 espetadores