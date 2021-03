Ac. Viseu-Varzim, 0-1: poveiros deixam zona de descida com penálti ao cair do pano

O Varzim venceu hoje o Académico, em Viseu, em jogo da 26.ª jornada da Liga Sabseg, com um golo de penálti marcado por Irobiso, aos 90+2', que permitiu aos poveiros deixar a zona de descida.

O Varzim interrompeu uma série de três jogos sem perder por parte do Académico de Viseu, com o jogo a terminar com os ânimos muito exaltados entre os beirões, primeiro a reclamarem dois toques na bola de Irobiso na marcação da grande penalidade, e logo a seguir a pedirem grande penalidade na queda de Paná na área do Varzim.

Foi um jogo sem grandes oportunidades de golo, com ambas as equipas a apostarem na solidez defensiva, e sem assumirem grandes riscos no ataque.

O Varzim só aos 22 minutos testou a atenção de Ricardo Fernades, com Ahmed a rematar para defesa com os punhos do guarda-redes dos viseenses.

A resposta do Académico de Viseu surgiu apenas aos 38 minutos, numa combinação na direita, entre Yúri Araújo e Tiago Mesquita, com o lateral a cruzar e Ayongo, de primeira, a rematar com perigo, mas a bola saiu junto ao poste da baliza dos poveiros.

O lance que marcou a primeira parte aconteceu aos 45 minutos, com Mathaus a fazer falta na área do Académico de Viseu, sobre Agdon. Grande penalidade para o Varzim, que Ahmed desperdiçou, rematando à figura de Ricardo Fernandes, que afastou com os punhos.

Na segunda parte, voltaram as duas equipas a arriscar pouco no ataque, e só aos 72 minutos o Académico incomodou Ricardo, com um remate forte de Yúri Araújo, defendido pelo guarda-redes poveiro com dificuldade.

E quando o empate parecia ser o resultado final do jogo, aconteceu o lance decisivo na partida, aos 90+2, com o árbitro a considerar que Diogo Santos cortou com o braço um cruzamento feito na esquerda por Nelson Agra, assinalando grande penalidade, que Irobiso concretizou dando os três pontos à sua equipa.

Com o triunfo, o Varzim ascendeu, provisoriamente, ao 14.º lugar, agora com 24 pontos, menos dois do que o Académico de Viseu, que ocupa o 13.º posto.



Ficha de jogo

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu.

Académico de Viseu-Varzim, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Irobiso, 90+2 (grande penalidade).

Equipas:

- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Mesquita, Mathaus, Pica, Jorge Miguel, Zimbabwe, Diogo Santos, Fernando Ferreira, João Vasco (Carter, 73), Yuri Araújo (Luisinho, 90) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Jeré, Anthony Carter, Bondoso, André Carvalhas, Joel, Filipe, Luisinho e Paná).

Treinador: Zé Gomes.

- Varzim: Ricardo, Nelson Agra, André Micael, Luís Pedro, Cerveira, André Leão (George Ofosu, 71), Ahmed (Rui Moreira, 81), André Vieira, Fatai (Nuno Valente, 72), Irobiso e Agdon (Lesinho, 88).

(Suplentes: Isma, Lesinho, Yusuf, Rui Moreira, George Ofosu, Pinheiro, Michael Douglas, Nuno Valente e Rui Coentrão).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nelson Agra (32), Fernando Ferreira (45+2), Zimbabwe (65), André Leão (67), Cervira /78), Lesinho (90+4), Pica (90+5), Tiago Mesquita (90+7).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.