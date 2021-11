Ac. Viseu-Vilafranquense, 0-0: ineficácia dita empate em Aveiro

Ac. Viseu e Vilafranquense empataram este sábado sem golos, em jogo da 12ª jornada da Liga Sabseg, disputado no Estádio Municipal de Aveiro, com o resultado a ser fruto da ineficácia das duas equipas.

A equipa de José Gomes dominou uma primeira parte sem grandes oportunidades em cada uma das áreas, com o Vilafranquense a equilibrar o jogo no segundo tempo, que terminou sem qualquer golo.

O Ac. Viseu entrou audaz no jogo e, aos dois minutos, Renteria testou os reflexos de Adriano Facchini, que defendeu o remate forte do médio colombiano.

O Vilafranquense tentou surpreender em contra-ataque e foi num desses lances que dispôs da melhor oportunidade de golo da primeira parte, com Fati a surgir isolado perante Gril, mas a rematar ao lado da baliza, aos 17 minutos.

Após uma primeira parte de maior pressão do Ac. Viseu, o Vilafranquense entrou melhor na segunda parte e esteve perto de inaugurar o marcador aos 49 minutos, quando Nené obrigou Gril a uma defesa apertada, após um remate de longa distância, na execução de um livre.

A resposta do Ac. Viseu surgiu a meio da segunda parte, num contra-ataque em que Luisinho rematou forte e colocado à entrada da área, com Adriano Facchini a defender junto ao poste, aos 72 minutos.

Apesar do ímpeto final do Ac. Viseu, foi o Vilafranquense quem esteve perto de marcar, aos 84 minutos, com Belkheir a antecipar-se ao guarda-redes Gril, após uma saída em falso da baliza, mas Pedro Monteiro intercetou o remate do avançado francês na pequena área.

Aos 90', Famana Quizera rematou de longa distância, mas Adriano Facchini evitou o golo do Ac. Viseu sem dificuldade.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro

Académico de Viseu - Vilafranquense: 0-0.

Equipas:

- Ac. Viseu: Gril, Luisinho, Mesquita, Pedro Monteiro, Tomás Nunes, Vítor Bruno, Pana (Fernando Ferreira, 80), Renteria, Daniel Nußbaumer (Yuri Araújo, 64), João Vasco (Famana Quizera, 64) e Paul Ayongo (André Claro, 90+2).

Suplentes: Janota, Tiago Correia, Yuri Araújo, Famana Quizera, André Carvalhas, Çakar, Fernando Ferreira, André Claro e Igor Milioransa.

Treinador: José Gomes.

- Vilafranquense: Adriano Facchini, Mike, Valente, Prince Mendy (Simão Júnior, 46), Veiga, Jaquité (Dioh, 64), Filipe Melo, Gabriel Pereira, Wagner (Belkheir 63), Fati (Léo Bahia, 75) e Nené.

Suplentes: Luís Ribeiro, Bernardo, Sangaré, Belkheir, Edu Machado, Bizet, Simão Júnior, Léo Bahia e Diou.

Treinador: Filipe Gouveia.

Árbitro: Carlo Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pana (34), Jaquité (35), João Vasco (59), Dioh (71), Yuri Araujo (84), Veiga (86) e Nuno Tomás (90+4).

Assistência: cerca de 200 espetadores.