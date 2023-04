Ac. Viseu-Vilafranquense, 2-0: 'Bis' de André Clóvis vale triunfo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um 'bis' de André Clóvis valeu este sábado ao Académico de Viseu um triunfo (2-0) na receção ao Vilafranquense, em jogo da 27.ª jornada da 2.ª liga, que deixa os beirões em zona de playoff de subida.

O avançado brasileiro marcou aos 15 e 26 minutos, o primeiro na transformação de uma grande penalidade, reforçando a liderança na lista dos marcadores, ao passar a somar 24 golos, mais oito do que o compatriota Nenê, precisamente do Vilafranquense.

Aos 13 minutos, o árbitro João Pinheiro considerou faltosa uma entrada de Veiga sobre Ott, em plena área, que André Clóvis não desperdiçou da marca dos 11 metros, adiantando os viseenses na partida.

O Vilafranquense sentiu o golo e teve alguns minutos de desnorte, aproveitados por André Clóvis para 'bisar', aos 26 minutos, após um bom trabalho que culminou com um remate cruzado, fora do alcance de Pedro Trigueira.

A formação ribatejana só aos 40 minutos incomodou Mbaye, hoje titular devido à suspensão de um jogo de Domen Gril, com o guarda-redes academista a defender um remate perigoso de Nenê.

No segundo tempo, John Mercado, aos 52 minutos, voltou a colocar à prova a atenção de Mbaye, e, na resposta, Toro, obrigou Pedro Trigueira a uma defesa difícil.

Até final, os viseenses, defensivamente sólidos e com o conforto da vantagem no marcador, controlaram o jogo e somaram os três pontos, preciosos para as ambições da equipa em lutar pela subida à I Liga de futebol.

Após a 27.ª jornada, os comandados de Jorge Costa ocupam o terceiro lugar, com 48 pontos, enquanto o Vilafranquense manteve a quinta posição, com 41.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu-Vilafranquense, 2-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, André Clóvis, 15 minutos (grande penalidade).

2-0, André Clóvis, 26.

Equipas:

Académico de Viseu: Mbaye, Bandeira, André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Paná (Ícaro Silva, 86), Capela (Tomás Silva, 70), Famana Quizera (Yuri Araújo, 70), Toro, Ott (Ramirez, 86), e André Clóvis (Rodrigo Pereira, 90+4).

(Suplentes: Janota, Ícaro Silva, Yuri Araújo, Ramirez, Rodrigo Pererira, Currás, Mesquita, Tomás Silva e Luisinho).

Treinador: Jorge Costa.

Vilafranquense: Pedro Trigueira, Sílvio (Ricardo Dias, 78), Anthony, Suliman, Eric Veiga (Léo Alaba, 32), André Sousa (João Amorim, 63), Ceitil, Luís Silva (Belkheir, 78), John Mercado (Sangaré, 63), Bernardo e Nenê.

(Suplentes: Márcio, Thiago Freitas, Sangaré, Dioh, Belkheir, João Amorim, Diallo, Léo Alaba e Ricardo Dias).

Treinador: Ricardo Chéu

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Veiga (14), Anthony (14), Ramirez (90+3) e Tomás Silva (90+4).

Assistência: 4.085 espetadores.