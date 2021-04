Ac. Viseu-Vizela, 1-3: vizelenses seguram vice-liderança graças a um 'bis' de Kiko Bondoso

O Vizela manteve-se esta segunda-feira isolado no segundo lugar da Liga Sabseg, ao vencer o Académico de Viseu por 3-1, em jogo da 28.ª jornada, disputado no Estádio Municipal de Aveiro, casa emprestada da formação viseense.

Cassiano, aos 33 minutos, e Kiko Bondoso, aos 77' e 86', apontaram os tentos do conjunto de Álvaro Pacheco, que somou o 20.º encontro consecutivo a pontuar, enquanto Paul Ayongo marcou, aos 80', de grande penalidade, o golo de honra dos locais.

Com este resultado, o Vizela - que segue no último lugar de acesso à Liga NOS, na qual só esteve uma vez, em 1984/85 - passou a contar mais três pontos do que os mais diretos perseguidores, o Chaves e a Académica, que empatou.

O jogo começou com um minuto de silêncio em memória do presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, que faleceu no dia 4 de abril, vítima de complicações respiratórias decorrentes da doença causada pelo novo coronavírus.

A formação viseense entrou melhor, com mais posse de bola, e, aos 15 minutos, Zimbabwe fez o primeiro remate enquadrado, à entrada da grande área, que Ivo defendeu por cima da barra.

Com o avançar da primeira parte, a equipa visitante foi crescendo no jogo e, aos 33 minutos, Cassiano inaugurou o marcador, depois de uma recuperação de bola de Samu. Após um primeiro remate de André Soares, a bola sobra para o avançado brasileiro, que rematou para o fundo da baliza, ao segundo poste.

Na segunda parte, a formação orientada por Álvaro Pacheco voltou a criar perigo e, aos 77 minutos, Kiko Bondoso foi até à linha de fundo, contornou o guarda-redes Janota e rematou já quase sem ângulo para o fundo da baliza.

Três minutos depois, Paul Ayongo ainda reduziu para o Académico de Viseu, na transformação de uma grande penalidade a castigar falta de Aidara sobre o jogador ganês, mas, aos 86', Kiko Bondoso bisou na partida e fixou o resultado final.

Ficha de jogo





---------------

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.

Académico de Viseu-Vizela, 1-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Cassiano, 33 minutos.

0-2, Kiko Bondoso, 77.

1-2, Paul Ayongo, 80 (grande penalidade).

1-3, Kiko Bondoso, 86.

Equipas:

- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Tiago Mesquita, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Yuri Araújo, Fernando Ferreira (Jeremias Puch, 90), Zimbabwe (Luisinho, 74), João Vasco, Carter (Paul Ayongo, 60) e André Carvalhas (Paná, 73).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Diogo Santos, Jeremias Puch, Yang Sena, Joel, Filipe Soares, Luisinho, Paná e Paul Ayongo).

Treinador: Zé Gomes.

- Vizela: Ivo, Koffi Kouao (João Pedro, 89), Matheus, Aidara, Kiki, Marcos Paulo (Marcelo, 89), Raphael Guzzo (Ericson, 59), Samu, André Soares (Francis Cann, 71), Kiko Bondoso e Cassiano (Tavinho, 89).

(Suplentes: Pedro Silva, Tavinho, Cardozo, Marcelo, Ericson, Leonel Mosevich, João Pedro, Marcelo Oliveira e Francis Cann).

Treinador: Álvaro Pacheco.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Carvalhas (36), Raphael Guzzo (46), Kiki (71) e Ericson (82).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.