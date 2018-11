Académica-Ac. Viseu, 0-1: Estudantes caem para a zona de descida

O Académico de Viseu venceu este domingo a Académica por 1-0, no jogo de encerramento da oitava jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Cidade de Coimbra, e agudizou a crise dos estudantes.A Briosa averbou a terceira derrota consecutiva e baixou para a antepenúltima posição do campeonato, com seis pontos, mais um do que último, o FC Porto B, por culpa de um golo marcado aos 84 minutos pelo avançado Nsor, sempre um quebra-cabeças.A primeira parte foi equilibrada, com maior ascendente da Académica, mas as melhores oportunidades de golo pertenceram ao Académico de Viseu, que explorou muito bem o lado direito do seu ataque e ameaçou logo aos oito minutos, por Nsor.Os estudantes correram muito e procuraram sempre a baliza, mas as oportunidades foram escassas, sendo exceção um cabeceamento de Jean Filipe, aos 27 minutos. Do outro lado, aos 35, Brendon salvou em cima da linha um remate de Alex Gasilin.Na segunda metade, Romário Baldé, aos 49 minutos, e Djoussé, aos 62 e 72 minutos, ameaçaram para Académica, enquanto o Académico de Viseu esteve quase a faturar aos 55, por Latyr Fall.O golo do Académico acabou por surgiu aos 84 minutos, numa jogada em que João Mário isolou Nsor, que contornou Peçanha e marcou. A Académica ainda podia ter empatado, logo a seguir, mas Jonas efetuou grande defesa a cabeceamento de Djoussé.Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.Académica - Académico de Viseu, 0-1.Ao intervalo: 0-0.Marcador:0-1, Nsor, 84 minutos.Equipas:- Académica: Peçanha, Mike, Zé Castro, Brendon, Joel, Guima (Marinho, 70), Dias, Jean Filipe (Hugo Almeida, 84), Romário Baldé, Djoussé e Zé Paulo (Traquina, 60).(Suplentes: Ricardo Moura, Marinho, Ki, Hugo Almeida, Traquina, Reko e Yuri Matias).Treinador: João Alves.- Académico de Viseu: Jonas, Tiago Almeida, Fábio Santos, Baumer, Kevin Medina, Lucas (Pica, 89), Paná, Fernando Ferreira (Rui Miguel, 61), Latyr Fall, Nsor e Alek Gasilin (João Mário, 58).(Suplentes: Cléber, Pica, João Mário, Rui Miguel, Barry, Bruno Loureiro e Luisinho).Treinador: Manuel Cajuda.Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kevin Medina (03) e Dias (83).Assistência: 2.088 espetadores.