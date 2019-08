Académica-Chaves, 1-2: Transmontanos triunfam em Coimbra

O Desportivo de Chaves impôs este sábado a primeira derrota da época à Académica, ao vencer por 2-1, em Coimbra, em jogo da terceira jornada da 2.ª Liga.A partida iniciou-se praticamente com o golo dos flavienses, aos dois minutos, por Diego Galo, que aproveitou uma defesa incompleta de Tiago Pereira, após cabeceamento de Platiny, na cobrança de um livre indireto.Os 'estudantes' chegaram ao empate aos oito minutos, num cabeceamento de Mike, após canto batido por Marcos Paulo, na sequência de uma grande jogada de Chaby e remate de Ki, defendido por Igor.Na parte final do primeiro tempo, a equipa transmontana esteve mais perto de passar para a frente do marcador, primeiro por Platiny, aos 37 minutos, e depois num remate de João Teixeira à barra, aos 44 minutos.Mesmo a fechar a primeira metade, Hugo Almeida fez um 'chapéu' a Igor, com a bola a passar a centímetros da baliza.A primeira parte fica marcada pelas lesões de Dias e Djoussé na Académica.No segundo tempo, a 'briosa' podia ter-se adiantado no marcador por Ki, aos 53 minutos, mas o remate do coreano saiu ao lado, depois de um cruzamento atrasado de Mauro Cerqueira.O Chaves respondeu aos 64 minutos, por Costinha, que, descaído para a direita do seu ataque, entrou na área e rematou cruzado, com a bola a ser desviada por um defesa contrário.A equipa transmontana adiantou-se novamente aos 68 minutos, por Raphael Guzzo, que apareceu nas costas da defesa da Académica a atirou sem oposição, após cruzamento de Fatai.Os estudantes pediram grande penalidade sobre Leandro aos 77 minutos, mas o árbitro mandou seguir.Académica-Chaves, 1-2.Ao intervalo: 1-1.0-1, Diego Galo, 02 minutos.1-1, Mike, 08.1-2, Raphael Guzzo, 68.: Tiago Pereira, Mike, Arghus, Silvério, Mauro Cerqueira, Dias (Leandro Silva, 28), Marcos Gomes, Barnes Osei, Ki (Traquina, 76), Chaby e Djoussé (Hugo Almeida, 33).Suplentes: Daniel Azevedo, Hugo Almeida, Leandro, André Claro, Traquina, Mantilla e Yuri Matias.Treinador: César Peixoto.: Igor, Rafael Viegas, Diego Galo, Hugo Basto, José Gomes, Gamboa, Costinha, Wagner (Raphael Guzzo, 62), João Teixeira, Platiny (André Luís, 70) e Fatai (Jefferson, 86).Suplentes: Ricardo Moura, Jefferson, Raphael Guzzo, André Luís, Jean Felipe, Calasan e João Paredes.Treinador: José Mota.: David Silva (AF Porto).: Cartão amarelo para Wagner (45+1), Raphael Guzzo (66), Mauro Cerqueira (78) e Barnes Osei (87).cerca de 2.500 espetadores.