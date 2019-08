Académica-Leixões, 3-2: Ricardo Dias garante triunfo com golo em cima dos 90

A Académica venceu este domingo o Leixões por 3-2 num jogo muito bem disputado em Coimbra.Os estudantes entraram bem no jogo, com um penálti de André Claro, aos 13'. Empatou o Leixões por Harramiz, aos 34', contra a corrente do jogo.O Leixões pegou no jogo, mas foi a Académica, aos 54', a voltar a adiantar-se no marcador, por Chaby. Durou pouco a vantagem, já que Harramiz, surgiu, de novo, a fazer o empate.Já na reta final, aos 88', com as duas equipas apostadas no ataque, Dias, na sequência de um "canto", fez o golo da vitória.