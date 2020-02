Académica-Mafra, 0-0: Briosa jogou meia hora com 10 em campo

A Académica e o Mafra empataram este sábado sem golos no jogo de abertura da 21.ª jornada da 2.ª Liga, disputado em Coimbra, no qual a Briosa jogou os últimos 30 minutos reduzida a 10 elementos.

Numa primeira bem disputada, em que a equipa visitante teve mais posse de bola, a Académica teve as duas melhores ocasiões de golo, aos 18 e 31 minutos, ambas protagonizadas por Barnes Osei, que isolado atirou ao poste.

O guarda-redes da Académica, Mika, também esteve em evidência ao parar dois remates de Zé Tiago à entrada da área, aos 11 e 13 minutos.

A estratégia dos 'estudantes', que vinham de uma vitória em Chaves por 2-1, ruiu aos 64 minutos, com a expulsão de Barnes Osei, que estava a ser o jogador mais 'explosivo' e perigoso.

O extremo ganês, que já estava admoestado com um cartão amarelo, seguia mais uma vez isolado para a baliza, mas desviou a bola com a mão do guarda-redes Godinho e o árbitro João Gonçalves mostrou-lhe o segundo amarelo e o correspondente cartão vermelho.

A partir daqui o Mafra passou a jogar muito mais próximo da baliza da Académica, embora sem conseguir grandes ocasiões de golo, com exceção de um remate de Rúben Freitas, aos 86 minutos, que levou a bola a passar perto do poste.

Em cima do tempo regulamentar, o avançado academista Derik, que entrou aos 69 minutos, disparou à baliza do Mafra, obrigando o guarda-redes Godinho a uma boa intervenção.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra

Académica - Mafra, 0-0.

Equipas:

Académica: Mika, Mike, Silvério, Arghus, Moura, Dias, João Mendes (Brito, 80), Leandro Silva, Traquina (Zé Castro, 90+2), Barnes Osei e Chaby (Derik, 69).

- (Suplentes: Tiago Pereira, Mauro Cerqueira, Ki, Derik, Djoussé, Brito e Zé Castro.

Treinador: João Carlos Pereira.

Mafra: Godinho, Rúben Freitas, Juary, João Miguel, Joel, Tavares (Areias, 88), Franco, Nuno Rodrigues (Barrera, 82), Lucas Silva (Rui Gomes, 71), Zé Tiago e Paul Ayongo.

- (Suplentes: Chastre, Areias, Rui Gomes, Gui Ferreira, Barrera, Miguel Lourenço e Cazonatti).

Treinador: Vasco Seabra.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Barnes Osei (07 e 64), Tavares (07), Paul Ayongo (68), Moura (74). Cartão vermelho para Barnes Osei (64) por acumulação de cartões amarelos.

Assistência: 2.436 espectadores.