Académica-Mafra, 1-0: Briosa consolida segundo posto

Um golo do marroquino Bouldini deu esta segunda-feira a vitória à Académica na receção ao Mafra, no jogo de encerramento da 15.ª jornada da Segunda Liga, que consolidou o segundo posto da tabela classificativa aos estudantes. Com esta vitória, a Académica passa a somar 31 pontos, mais quatro do que o Feirense, terceiro classificado, e menos cinco do que o líder Estoril, enquanto o Mafra, que não vence há dois meses, mantém o oitavo posto.

Numa noite fria, o jogo foi disputado em bom ritmo, com as duas equipas a procurarem a baliza adversária, embora com escassas ocasiões de golo. A Briosa dispôs da primeira oportunidade aos 23 minutos, num desvio de cabeça de Bouldini, que levou a bola a passar junto ao poste da baliza, após um cruzamento da direita. O Mafra respondeu três minutos depois, na sequência de um livre indireto, com um disparo de Bruno a rasar o travessão de Mika.

A Académica, que vinha de uma vitória moralizadora em Arouca (2-0), marcou o único golo da partida aos 64 minutos, por Bouldini, num pontapé de bicicleta dentro da pequena área. O golo nasce da marcação um livre direto, em que a bola bate na barreira e sobra para Dias, que toca de cabeça para o remate acrobático do avançado marroquino, que levou o esférico a tocar no poste antes de entrar na baliza, num lance muito contestado pelos mafrenses, que pediram fora de jogo.

No minuto seguinte, os estudantes estiveram quase a dilatar a vantagem, mas o remate de Fabinho, já dentro da área, encontrou o corpo de um defesa adversário na linha de golo. Já perto do final, aos 86 minutos, a 'briosa' voltou a estar muito perto do golo, quando Traquina isolou Sanca, que não conseguiu desfeitear o guarda-redes Carlos Henriques.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra

Académica - Mafra, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Bouldini, 64 minutos.

Equipas:

- Académica: Mika, Mike, Rafael Vieira, Bruno Teles, Fábio Vianna, Dias, Guima, Traquina, Fabinho (Diogo Pereira, 80), Sanca (João Mário, 89) e Bouldini (Rafael Furtado, 88).

(Suplentes: Daniel Azevedo, João Mário, Pinto, Diogo Pereira, Kay, Chaby, Fabiano, Mimito e Rafael Furtado).

Treinador: Rui Borges.

- Mafra: Carlos Henrique, João Graça (Carlos Daniel, 76), Lee (Rodrigo Martins, 63), João Miguel, Miguel Lourenço, Ismael (Fidelis Irhene, 76), Campos, Bruno, Andrezinho (Moura, 63), Okitokandjo e Cuca (Kaká, 55).

(Suplentes: Godinho, João Cunha, Rodrigo Martins, Fidelis Irhene, Kaká, Gui Ferreira, Carlos Daniel, Tomás Domingos e Moura).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dias (43) e Fidelis Irhene (79).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19