Académica-Oliveirense, 4-3: chuva de golos em Coimbra

A Académica despediu-se este sábado de 2019 com uma vitória sobre a Oliveirense por 4-3, num encontro da 14.ª jornada da 2.ª Liga em que a incerteza no resultado se manteve até final, em Coimbra.

Apesar de jogar com mais um jogador do que o adversário desde os 37 minutos, devido à expulsão do central Michael Douglas, a briosa não teve vida facilitada na sua terceira vitória consecutiva para o campeonato, feito inédito em 2019/20.

A Oliveirense adiantou-se no marcador aos nove minutos, por Fabinho, na transformação de uma grande penalidade, a castigar um eventual derrube de Silvério a Sérgio Ribeiro.

Logo no minuto seguinte, a Académica esteve próxima de empatar, o que aconteceu aos 13 minutos, num cabeceamento de Traquina, após assistência de Barnes Osei.

O jogo continuou vivo e, aos 19 minutos, a equipa de Oliveira de Azeméis esteve quase a marcar, mas o calcanhar de Malele, depois da assistência de Fabinho, não levou força suficiente e o guarda-redes Mika segurou praticamente em cima da linha de golo.

A reviravolta no marcador aconteceu à meia hora de jogo, com Silvério a marcar, na sequência de um pontapé de canto batido por Marcos Paulo.

Cinco minutos depois, a Oliveirense ficou reduzida a 10 elementos por expulsão, com vermelho direto, do defesa central Michael Douglas, por falta perigosa sobre Dias, que teve de ser assistido dentro do campo.

O terceiro golo da briosa surgiu aos 53 minutos, por Derik, num cabeceamento de cima para baixo, após assistência do lateral Sérgio Conceição.

A Oliveirense reduziu três minutos depois, no seguimento de um lançamento para a área, em que Sérgio Ribeiro rematou, a bola foi sacudida pela defesa academista e, na recarga, Malele introduziu a bola na baliza.

Aos 63 minutos, os estudantes voltaram a fazer balançar as redes da Oliveirense, pelo estreante Francisco Moura, na sequência de um pontapé de canto.

Mesmo em inferioridade numérica, a equipa nortenha nunca baixou os braços e, aos 70 minutos, voltou a reduzir, num grande golo de Agdon, num remate em arco de fora de área.

Até ao final, o resultado manteve-se incerto e, já nos descontos, a Académica falhou uma grande oportunidade, quando Hugo Almeida e Chaby apareceram isolados na área contrária, com a bola a ser intercetada pelos defesas em cima da linha de golo.

Com este resultado, os estudantes ultrapassaram a Oliveirense na classificação, instalando-se, provisoriamente, no nono posto, com 18 pontos, enquanto a Oliveirense caiu, para já, na 12.ª posição, com 17.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica-Oliveirense, 4-3.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, Fabinho, 09 minutos (grande penalidade).

1-1, Traquina, 13.

2-1, Silvério, 30.

3-1, Dérik, 53.

3-2, Malele, 56.

4-2, Francisco Moura, 63.

4-3, Agdon, 70.

Equipas:

- Académica: Mika, Sérgio Conceição (Hugo Almeida, 80'), Silvério, Zé Castro, Francisco Moura, Dias, Marcos Paulo (Leandro Silva, 57'), Traquina, João Mendes, Barnes Osei e Derik (Chaby, 78').

Suplentes: Tiago Pereira, Ki, Hugo Almeida, Leandro Silva, Chaby, Djoussé e Arghus.

Treinador: João Carlos Pereira.

- Oliveirense: Coelho, Alemão, Michael Douglas, Sérgio, Leandro, Fabinho, Oliveira (Marcos Júnior, 66'), Filipe Gonçalves, Sérgio Ribeiro (Paraíba, 69'), Malele e Agdon (Neto Costa, 89').

Suplentes: Bruno Vale, Marcos Júnior, Diogo Clemente, Serginho, Miguel Silva, Paraíba e Neto Costa.

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcos Paulo (40'), Dias (50'), Agdon (81'), Alemão (40'+2) e Leandro (45'+3). Cartão vermelho direto para Michael Douglas (37').

Assistência: 2.140 espetadores.