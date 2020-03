Académica-Penafiel, 3-0: bis de João Mendes no regresso aos triunfos da Briosa

A Académica venceu esta quinta-feira o Penafiel por 3-0, em jogo antecipado da 24.ª jornada da Segunda Liga, disputado em Coimbra, depois de duas derrotas fora de casa nas jornadas anteriores. Leandro Silva inaugurou o marcador aos 34 minutos e João Mendes bisou na partida, com golos aos 66 e 79 minutos.

A Briosa teve o maior ascendente durante toda a partida e podia ter-se adiantando à passagem do 23.º minuto, quando Chaby, de fora da área, rematou ao poste. Aos 31 minutos, Mike é derrubado na área por Gleison e o árbitro assinalou grande penalidade, mas, na conversão, Zé Castro atirou denunciado e permitiu a defesa ao guarda-redes adversário.

Logo a seguir, aos 34 minutos, Leandro Silva inaugurou o marcador num remate rasteiro, a culminar uma jogada de envolvência do ataque dos estudantes, com assistência de Francisco Moura.

A Briosa iniciou a segunda parte ao ataque, mas o Penafiel podia ter chegado ao empate aos 53 minutos, num cabeceamento de Jeferson na área, na sequência de um pontapé de canto, mas a bola acertou na trave. O segundo golo dos estudantes surgiu aos 66 minutos, num excelente trabalho de João Mendes na área adversária, que culminou com um remate rasteiro fora do alcance do guarda-redes penafidelense.

O mesmo jogador bisou aos 79 minutos, num remate dentro de área, após um mau alívio de um defesa contrário na sequência de um livre indireto.

Com esta vitória, a Académica passou a somar 35 pontos e ascendeu ao sétimo posto da tabela, enquanto o Penafiel ocupa a 14.ª posição com 28 pontos.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Penafiel, 3-0

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Leandro Silva, 34 minutos.

2-0, João Mendes, 66.

3-0, João Mendes, 79.

Equipas:

- Académica: Mika, Mike, Zé Castro, Arghus, Moura, Dias, Leandro Silva, Chaby (Brito, 73), Traquina, João Mendes (Ki, 84) e Barnes Osei (Djoussé, 82).

(Suplentes: Tiago Pereira, Silvério, Mauro Cerqueira, Ki, Sérgio Conceição, Djoussé e Brito).

Treinador: João Carlos Pereira.

- Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, Felipe Macedo (Capela, 76), Jeferson, Paulo Henrique, Rafa Sousa (Kalica, 64), Romeu Ribeiro, Alan Schons, Gleison (Miguel Tavares, 63), Ludovic e Ronaldo.

(Suplentes: Leo, Pires, Kalika, Pedro Lemos, Capela, Miguel Tavares e João Paulo).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arghus (18), Romeu Ribeiro (29), Dias (45), Rafa Sousa (45+1), Ludovic (78) e Alan Schons (80).

Assistência: 1.727 espetadores

AMV // VR

Lusa/fim