Académica protesta jogo com Vilafranquense: ribatejanos usaram jogador que não estava na ficha

Rodrigo Rodrigues foi utilizado pelo Vilafranquense no empate deste domingo em Coimbra, frente à Académica, mas o nome do jogador não constava da ficha de jogo publicada no site oficial da Liga nem daquela que é habitualmente entregue aos jornalistas antes do apito inicial. Segundo Record apurou, os estudantes protestaram o jogo e pretendem que lhes seja atribuída a vitória.





Ficha de jogo no site da Liga Ficha de jogo no site da Liga

O avançado brasileiro, com a camisola 11, entrou em campo ao minuto 80 para substituir André Claro, num momento em que a turma ribatejana realizou outra alteração, com Mbombo a render Vítor Bruno. Curiosamente, esta segunda mudança é a única que surge no site da Liga, onde também aparece a informação de que André Claro jogou os 90 minutos.No final do encontro, em conferência de imprensa,questionou o treinador do Vilafranquense relativamente ao sucedido. Carlos Pinto recusou qualquer responsabilidade da parte dos ribatejanos e garantiu que tudo se tratou de um erro da equipa de arbitragem liderada por Hugo Silva, uma vez que terá existido uma falha no envio dos nomes para a plataforma online."Antes do jogo entregámos aos árbitros o cartão do jogador. Já falámos com o árbitro e ele admitiu a situação", explicou o técnico.De acordo com os procedimentos, cabe aos delegados ao jogo de cada equipa inserirem os dados dos jogadores na plataforma eletrónica. Um processo que, posteriormente, carece de validação por parte da equipa de arbitragem.sabe que, no final do encontro, o árbitro Hugo Silva tentou inserir a substituição em causa na plataforma oficial da Liga e que tal não foi possível, uma vez que o nome de Rodrigo Rodrigues não constava na ficha.Refira-se ainda que, antes do jogo, o Vilafranquense partilhou as escolhas do técnico Carlos Pinto (titulares e suplentes) nas redes sociais e o nome do jogador em causa não era referenciado pelos ribatejanos.













(notícia atualizada às 16h07)