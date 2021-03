Académica-Vizela, 1-3: Vitória deixa visitantes a 1 ponto do pódio

O Vizela ficou este sábado a um ponto da Académica, mantendo o quarto lugar da tabela classificativa da Liga Sabseg, ao vencer em Coimbra por 3-1, em jogo da 24.ª jornada do campeonato.

Cassiano (sete minutos), Francis Cann (13) e Samu (44) marcaram os golos dos forasteiros, que não sabem o que é perder desde a oitava ronda, enquanto Fabinho (30) apontou o único tento da Briosa, num resultado 'escrito' na primeira parte.

O conjunto de Álvaro Pacheco somou o 16.º jogo consecutivo a pontuar (10 vitórias e seis derrotas) e passou a somar 44 pontos, apenas menos um do que a Académica, que somou o terceiro desaire nos últimos quatro jogos e o segundo seguido em casa.

O Vizela entrou muito forte no encontro e marcou dois golos no primeiro quarto de hora, com Kiko Bondoso em destaque, a oferecer o primeiro golo a Cassiano, aos sete minutos, e o segundo a Francis Cann, aos 13, após má saída de bola de Mika.

A Académica reagiu, fez a primeira ameaça aos 21 minutos, por Fabinho, e reduziu aos 30, pelo mesmo jogador, com um remate frontal já dentro da área, depois de um centro da direita.

Nos últimos 15 minutos da primeira parte, o jogo foi equilibrado, com oportunidades para as duas equipas, mas, aos 44, foi o Vizela a recolocar-se com dois golos à maior, num livre direto apontado por Samu, que fez a bola contornar a barreira e entrar depois de embater no poste direito.

O equilíbrio manteve-se ao longo da segunda parte, com a Académica a tentar 'reentrar' no jogo e o Vizela a lutar para manter a folgada vantagem, o que conseguiu, nunca permitindo grandes oportunidades aos locais.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Vizela, 1-3.

Ao intervalo: 1-3.

Marcadores:

0-1, Cassiano, 07 minutos.

0-2, Francis Cann, 13.

1-2, Fabinho, 30.

1-3, Samu, 43.

Equipas:

Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles, Fabinho (Guima, 69), Dias, Mimito (Rafael Furtado, 84), Traquina (Mayambela, 69), João Mário e Sanca.

(Suplentes: Stojkovic, Fábio Vianna, Diogo Pereira, Mike, Mayambela, Dani, Kay, Guima e Rafael Furtado).

Treinador: Rui Borges.





Vizela: Ivo Gonçalves, Richard Ofori, Matheus Costa, Aidara, Kiki Afonso, Marcos Paulo, Francis Cann (Tavinho, 82), Samu, Raphael Guzzo (Ericson, 75), Kiko Bondoso e Cassiano (Diogo Ribeiro, 89).

(Suplentes: Pedro Silva, João Pedro, Leonel Mosevich, Marcelo, Ericson, Tavinho, André Soares, Fernando Cardozo e Diogo Ribeiro).

Treinador: Álvaro Pacheco.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cassiano (45 minutos), Kay (70, no banco), Bruno Teles (71) e Raphael Guzzo (73).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido a pandemia de covid-19.