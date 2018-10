Académico Viseu-Leixões, 0-0: empate sem golos em jogo sem grande história

Académico Viseu e Leixões empataram este sábado sem golos, na sétima jornada da 2.ª Liga, no fim de uma série de derrotas dos viseenses e com a equipa de Matosinhos a ficar mais longe da frente.Num jogo condicionado pelo vento que se sentiu no Estádio do Fontelo, em Viseu, a equipa local somou o primeiro ponto em quatro jornadas, enquanto os visitantes, sextos classificados, encadearam o segundo empate e perderam terreno para os lugares cimeiros, embora levem cinco jogos sem perder.A metade inicial foi muito monótona e os primeiros lance de perigo só surgiram perto do intervalo, protagonizados pelo Leixões, com Bernardo, aos 39 minutos, a ganhar posição na área e a rematar para a defesa de Jonas e, no minuto seguinte, a aparecer responder a um cruzamento de Evandro Brandão, para nova intervenção de Jonas.O Académico Viseu só ao minuto 44 chegou com perigo à área do Leixões, em contra-ataque, com João Mário, muito veloz na direita, a cruzar e Luisinho a rematar de primeira para a defesa de Tony.O segundo tempo não foi muito diferente com a partida a arrastar-se até aos 64 minutos, altura em que Luisinho rematou cruzado junto ao poste da baliza do Leixões.Filipe Gouveia mexeu depois na equipa, com as entradas de Erivaldo, Oudrhiri e Poloni, a tornarem o Leixões mais ofensivo e a criar mais lances perigosos junto da área do Académico.Aos 71 minutos, na sua melhor oportunidade, Evandro Brandão, sobre a linha de golo, não conseguiu desviar para a baliza um cruzamento da direita. Logo depois, aos 74, novamente obrigou Jonas a uma defesa difícil.Até final, o Leixões procurou mais a baliza adversária com o Académico mais em contra-ataque, mas as defesas foram sempre mais eficazes do que os avançados.Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.Jonas, Tiago Almeida, André Baumer, Fábio Santos, Kevin Medina, Lucas, Latyr Fall, Paná, João Mário (Gabriel, 65), Luisinho (Ryan, 75) e Nsor.(Suplentes: Cléber, Rui Miguel, Gasilin, Barry, Fok, Felipe Ryan e Gabriel).Treinador: Manuel Cajuda.Tony, Jorge Silva, Pedro Monteiro, Bura, Stephane (Poloni, 69), Ceitil, Luís Silva, Bernardo, Evandro Brandão, Ofori (Oudrihiri, 76) e Kukula (Erivaldo, 65).(Suplentes: Luís Ribeiro, Matheus Costa, Oudrhiri, Zeka, Erivaldo e Poloni).Treinador: Filipe GouveiaÁrbitro: Manuel Mota (AF Braga).Ação disciplinar: cartão amarelo para Stephane (51), Paná (82), Gabriel (85) e Fábio Santos (90+4).Assistência: Cerca de 900 espetadores.