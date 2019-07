André Pires reforça equipa do Vilafranquense

O lateral-esquerdo André Pires vai reforçar o Vilafranquense na próxima temporada, anunciou esta quarta-feira o clube que subiu à 2ª Liga portuguesa, algo que Record já havia adiantado "Este é um momento muito importante para mim. Regressar à 2ª Liga era algo que eu ambicionava e agora, aqui estou, o Vilafranquense abriu-me essa possibilidade e estou grato por isso. Agora é hora de trabalhar e mostrar serviço", disse o jogador, de 29 anos.Internacional pelas seleções jovens de Portugal, André Pires fez a sua formação no ADCEO, no Sporting e no Oeiras, passando depois por Belenenses, Sporting de Braga B, Olhanense, Trofense, Santa Clara e Loures.O lateral é o terceiro reforço oficializado pelo Vilafranquense, após os médios Pepo e Ulisses, ambos provenientes da União de Leiria.